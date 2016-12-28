Бойовики протягом доби обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках – штаб АТО

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, терористи з початку доби 22 рази обстріляли позиції українських бійців.

«На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар’їнку», - поінформували у штабі.

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На Донецькому напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по позиціях Збройних сил України в районі Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Зайцевого та Новоселівки Другої.

За даними штабу, на Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське та Малинове.