Бойовики стягнули "Гради" до району Світлодарської дуги

Про це заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає 5 канал.

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"Світлодарська дуга залишається районом, де не припиняються обстріли наших позицій, час від часу вони або збільшуються, або зменшуються", - сказав він.

Також Лисенко додав, що інформація про наявність у цьому прифронтовому районі реактивних систем залпового вогню "Град" також є, але бойовики поки що їх не застосовували.

Нагадаємо, 24 грудня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках, у хід пішли "Гради".