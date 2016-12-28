Бойовики стягнули "Гради" до району Світлодарської дуги
14:09, 28 грудня 2016Війна
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Ситуація на Світлодарській дузі в зоні проведення АТО, де з 18 по 22 грудня бойовики намагалися захопити передові позиції ЗСУ, поки не стабілізувалася. Підтверджено інформацію, що бойовики стягнули до цього району "Гради".
Бойовики поки не застосовували "Гради" біля Світлодарська / mynewsonline24.ru
Про це заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає 5 канал.
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"Світлодарська дуга залишається районом, де не припиняються обстріли наших позицій, час від часу вони або збільшуються, або зменшуються", - сказав він.
Також Лисенко додав, що інформація про наявність у цьому прифронтовому районі реактивних систем залпового вогню "Град" також є, але бойовики поки що їх не застосовували.
Нагадаємо, 24 грудня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках, у хід пішли "Гради".
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