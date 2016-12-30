"Тиша" в зоні АТО: за минулу добу поранено трьох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але троє наших воїнів отримали поранення”, - сказав Мотузяник.

За його словами, впродовж минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано 8 обстрілів українських позицій, зокрема біля Станиці Луганської та на дальніх підступах до населеного пункту Кримське, а також поблизу Попасної.

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На Донецькому напрямку обстріли позицій сил АТО відбувалися по всі лінії зіткнення, крім Донецького аеропорту, зокрема в районі Авдіївки спостерігалась активізація снайперів. Загалом на цьому напрямку, зауважив Мотузяник, було зафіксовано 13 обстрілів.

Водночас на Маріупольському напрямку спостерігається впродовж вчорашньої доби різке зменшення кількості мінометних обстрілів, але при цьому загальна кількість обстрілів бойовиками позицій сил АТО залишається, як і раніше, великою - за добу зафіксовано 24 обстріли.