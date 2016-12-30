Доба в АТО: на всіх напрямках активізувалися снайпери бойовиків

08:15, 30 грудня 2016
Війна
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Бойовики продовжують здійснювати обстріли на всіх напрямках.

REUTERS

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центр штаба АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї - Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне. 

На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

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На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів - по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.

На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки. 

За минулу добу відбулося 45 обстрілів.

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Теги: #АТО#Донбас#війна