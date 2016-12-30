Доба в АТО: на всіх напрямках активізувалися снайпери бойовиків
Бойовики продовжують здійснювати обстріли на всіх напрямках.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центр штаба АТО.
На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї - Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне.
На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.
Читайте такожБій біля Крутої Балки: у штабі АТО розповіли подробиці та повідомили про втрати
На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів - по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.
На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.
За минулу добу відбулося 45 обстрілів.