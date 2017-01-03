У Дніпрі в лікарні помер один з поранених на Донбасі українських військових

34-річного військового привезли у стані коми з численними осколковими пораненнями голови, передає 112 Україна.

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"Лікарі зробили все можливе, проте врятувати його не вдалося. Решта троє бійців, доставлених із зони АТО у перші дні нового року, зараз у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив головний лікар лікарні Сергій Риженко, поранення у бійців складні, але вони йдуть на поправку.

Раніше в Мережі показали відео евакуації поранених на Світлодарськой дузі бійців до Дніпра.