У Дніпрі в лікарні помер один з поранених на Донбасі українських військових
18:11, 03 січня 2017Війна
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У Дніпровській лікарні ім. Мечникова помер один з поранених військовослужбовців, яких напередодні доставили в медичний заклад із зони АТО.
У Дніпрі помер один з поранених військових / facebook.com/tpguba
34-річного військового привезли у стані коми з численними осколковими пораненнями голови, передає 112 Україна.
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"Лікарі зробили все можливе, проте врятувати його не вдалося. Решта троє бійців, доставлених із зони АТО у перші дні нового року, зараз у реанімації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив головний лікар лікарні Сергій Риженко, поранення у бійців складні, але вони йдуть на поправку.
Раніше в Мережі показали відео евакуації поранених на Світлодарськой дузі бійців до Дніпра.
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