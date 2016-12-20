Посадка вертольота у заметіль: в мережі показали евакуацію поранених на Світлодарській дузі бійців до Дніпра (відео)

Відео посадки військового вертольота, який доставив в місто чотирьох українських військових, опублікувала на своїй сторінці у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

За десять хвилин до посадки військового вертольота почалася заметіль, але військові вертолотчики здійснили вдалу посадку.

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