Посадка вертольота у заметіль: в мережі показали евакуацію поранених на Світлодарській дузі бійців до Дніпра (відео)
21:59, 20 грудня 2016Війна
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У понеділок, 19 грудня, в Дніпро евакуювали поранених на Донбасі бійців АТО.
Відео посадки військового вертольота, який доставив в місто чотирьох українських військових, опублікувала на своїй сторінці у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
За десять хвилин до посадки військового вертольота почалася заметіль, але військові вертолотчики здійснили вдалу посадку.
Читайте такожВолонтер розповів про ситуацію на Світлодарській дузіНагадаємо, у районі Світлодарської дуги 18 грудня відбувся бій між українськими військовими та терористами "ДНР", обидві сторони зазнали втрат. За даними штабу АТО, терористи намагалися вибити українські передові підрозділи із зайнятих позицій.
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