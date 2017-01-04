Прокремлівський пропагандист Філліпс виправдався за те, що допоміг ЗСУ знищити позиції бойовиків поблизу Світлодарська (відео)

Так він спробував виправдатися після того, як артилеристи ЗСУ використали його відеорепортаж для знищення позицій терористів поблизу Світлодарської дуги.

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"Моя робота полягає у повідомленні фактів", - написав Філліпс на своїй сторінці в Twitter.

My work is about reporting facts, on the other side, there's Bellingcat etc who will play dirty to try to stop me - https://t.co/zsIVczvuzh — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) January 4, 2017

Також пропагандист звинуватив Bellingcat, волонтери якого "намагаються зупинити" Філліпса за допомогою "брудної гри".

It's an information war,however @EliotHiggins@JulianRoepcke etc have decided to make it a dirty one.That won't win- https://t.co/zsIVczvuzh — Graham W Phillips (@GrahamWP_UK) January 4, 2017

Раніше волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що пропагандист надав послугу ЗСУ, опублікувавши відео, зняте під час боїв під Світлодарськом.