Прокремлівський пропагандист Філліпс виправдався за те, що допоміг ЗСУ знищити позиції бойовиків поблизу Світлодарська (відео)

15:08, 04 січня 2017
Війна
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Скандальний прокремлівський пропагандист Грем Філліпс заявив, що він нібито "повідомляє факти" про ситуації на Донбасі.

Філліпс видав позиції терористів / Скріншот

Так він спробував виправдатися після того, як артилеристи ЗСУ використали його відеорепортаж для знищення позицій терористів поблизу Світлодарської дуги.

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"Моя робота полягає у повідомленні фактів", - написав Філліпс на своїй сторінці в Twitter.

Також пропагандист звинуватив Bellingcat, волонтери якого "намагаються зупинити" Філліпса за допомогою "брудної гри".

Раніше волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook повідомив, що пропагандист надав послугу ЗСУ, опублікувавши відео, зняте під час боїв під Світлодарськом.

 

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Теги: #ЗСУ#бої#позиції#Філліпс