У Міноборони розповіли подробиці бою поблизу Тарамчука

13:18, 11 січня 2017
Війна
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Українські військові вчора відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків поблизу Тарамчука Донецької області.

Сили АТО відбили напад бойовиків поблизу Тарамчука / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Вчора близько 19.20 диверсійно-розвідувальна група противника спробувала атакувати наших військових поблизу населеного пункту Тарамчук", - сказав він.

"Завдяки скоординованим діям наших військових напад ворога було відбито за лічені хвилини", - наголосив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій ЗСУ на Донбасі на всіх напрямках.  Загалом за минулу добу  відбулося 49 обстрілів.

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Теги: #Міноборони#бій