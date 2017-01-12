"Дебальцеве все ближче": волонтер розповів про просування ЗСУ на Донбасі
11:06, 12 січня 2017Війна
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Українські військові просунулися ближче до Дебальцевого.
Мисягін: Дебальцеве все ближче / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.
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"А Дебальцеве все ближче і ближче. Коли пацани на передку піднімаються на деякі висоти, то з них вже дуже непогано видно передмістя Дебальцевого", - йдеться в його повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарській дузі в межах лінії розмежування, не порушуючи Мінські домовленості.
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