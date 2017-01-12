ОБСЄ показала артилерію "ДНР" у районі Світлодарської дуги (відео)

Місія опублікувала відповідний відеозапис на своєму YouTube-каналі.

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"Батарея з п'яти самохідних гаубиць - все це у порушення Мінських угод - стріляє в напрямку Світлодарська. У цьому одному випадку був випущений 31 артилерійський снаряд", - йдеться в описі до відео.

Зазначається, що безпілотники зняли стрілянину з гаубиць над Новогригорівкою, яка зараз контролюється "ДНР".

Раніше УНІАН повідомляв, що підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарській дузі в межах лінії розмежування, не порушуючи Мінські домовленості.