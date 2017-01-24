Військовий прокоментував ймовірність звільнення Дебальцевого
Згідно з Мінськими домовленостями, Дебальцеве має бути підконтрольним українським військовим.
Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовослужбовець В'ячеслав Власенко, відомий за позивним "Філін", який на чолі 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" звільняв від терористів Новолуганське.
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"Це наша політика, спрямована на виконання Мінських домовленостей. Я думаю, що ті економічні заходи, які застосовуються проти Російської Федерації, країни-агресора, рано чи пізно будуть доведені до логічного кінця, й вимоги Мінських домовленостей будуть виконуватися", - зазначив він, відповідаючи на питання про те, чи реально зараз ЗСУ взяти під контроль Дебальцеве.
За словами військового, Мінські домовленості - це один з етапів повернення української території, території Донбасу й Криму.
"Потім буде наступний етап", - наголосив Власенко.
Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що за останній місяць 54-а бригада добре просунулася вперед на Донбасі: "вже непогано видно передмістя Дебальцевого".