"Піхота прокрокувала, а "третя сила" підтримала": ЗСУ впритул підійшли до Дебальцевого - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Від наших позицій на Світлодарській дузі до найближчих будівель та будинків Дебальцевого залишилося лише 5-6 км, по полях і висотах", - розповів він.

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Також волонтер звернув увагу на те, що ще рік тому було 25 кілометрів.

"Піхота прокрокувала, а "третя сила" підтримала. І все в рамках Мінських домовленостей", - повідомив Мисягін.

Як повідомили в Міноборони, підрозділи Збройних сил України зайняли нові позиції на Світлодарській дузі протягом останніх днів у межах лінії розмежування, не порушуючи Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 23 грудня бійці ЗСУ взяли під контроль Новолуганське. Українські військові взяли панівні висоти і зайшли в населений пункт.

Також українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське в районі Світлодарськой дуги.