У ЗСУ повідомили про відсутність втрат серед українських військових протягом дня під Авдіївкою

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила прес-офіцер 72-ї омбр Збройних сил України Олена Мокренчук.

«Сьогодні, на щастя, у нас немає втрат. Це свідчить про те, що наші військові добре укріпили свої позиції», – сказала вона.

Водночас, за словами прес-офіцера, протягом дня окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку з «Градів».

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«Триває п’ятий день протистояння, коли почалися масовані обстріли міста. За цей час ми стикнулись із тим, що сьогодні почали обстрілювати з «Градів». Зранку вже 4 пакети «Градів» випустили. Протягом дня ще тричі Авдіївка була обстріляна з «Градів». Обстрілють також із танків, самохідних артилерійських установок», – сказала Мокренчук.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються припинити вогонь.

Загалом загострилась ситуація по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, з 29 січня внаслідок бойових дій загинуло семеро українських військових, понад 30 зазнали поранень.