В Авдіївці від осколкових поранень загинула жінка - Аброськін
13:33, 01 лютого 2017Війна
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Жінка отримала численні осколкові поранення.
Бойовики гатять по житлових будинках / @MVS_UA
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
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«Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській виявлений труп жінки, 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями», - написав він.
Бойовики гатять по житлових будинках в Авдіївці / @MVS_UA
Раніше у середу в МВС повідомили про шістьох поранених місцевих жителів, задокументоване пошкодження 36 будівель.
#Авдіївка: вже шестеро мирних жителів поранені, задокументоване пошкодження 36 будівель.https://t.co/54nq6727Ie#МВС#НПУ#новиниpic.twitter.com/sFqzPSfFav— МВС України (@MVS_UA) February 1, 2017
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