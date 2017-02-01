В Авдіївці від осколкових поранень загинула жінка - Аброськін

13:33, 01 лютого 2017
Війна
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Жінка отримала численні осколкові поранення.

Бойовики гатять по житлових будинках / ‏@MVS_UA

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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«Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській виявлений труп жінки, 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями», - написав він.

Бойовики гатять по житлових будинках в Авдіївці / ‏@MVS_UA

Раніше у середу в МВС повідомили про шістьох поранених місцевих жителів, задокументоване пошкодження 36 будівель.

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Теги: #війна#Авдіївка#обстріли