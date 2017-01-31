Живий, здоровий та усміхнений: опубліковано останнє відео загиблого під Авдіївкою захисника України

Дмитро Оверченко загинув у боях із російськими окупаційними військами під Авдіївкою 29 січня цього року.

Втім УНІАН передали унікальні кадри – останню відеозйомку бійця, яку проводили західні ЗМІ. На кадрах, які були відзняті у листопаді 2016 року, Дмитро посміхається та жартує.

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На відео Дмитро чемний та усміхнений, з легкістю спілкується із кореспондентами.

Нагадаємо, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки та житлові квартали міста, й не погоджуються припинити вогонь. Відтак загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовані.