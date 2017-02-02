"Три дні працювала артилерія": військові розповіли про ситуацію у Пісках

Насправді ж тутешні бійці всім, чим можуть, підтримують оборонців промки, чим і наражаються на помсту бойовиків, йдеться в сюжеті ТСН.

"У ніч із суботи на неділю, коли почалося загострення на промзоні, загострення почалося і на нашому напрямку – на Пісках. Почав працювати танчик із самого ранку, активно працювала їхня артилерія", - розповів один із військових, які тримають Піски.

Читайте також"Шахта Бутовка", Опитне і Піски потрапили під найпотужніший танковий обстріл з часів боїв за ДАП

За словами бійців, на відміну від інших ділянок передової, де ворог активізується здебільшого у темну пору, по Пісках окупанти не соромляться стріляти й удень. Для цього застосовують ствольну артилерію, танки, потужні міномети, кулемети і стрілецьку зброю.

"Ця доба взагалі, можна сказати, була спокійна. Три минулі працювала арта, майже не замовкала", - каже боєць ЗСУ.