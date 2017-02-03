Усі руйнування в Авдіївці ретельно документуються для міжнародного трибуналу - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що "усе згідно із міжнародним законодавством".

"Рашистські "відпускники" та "трактористи" повинні чітко знати, що за усю ту безтяму, яку вони натворять в Україні, їхні діти і вони самі у старості будуть довго розплачуватися", - зазначив голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка Донецької області з 29 січня зазнає масованих ударів з боку бойовиків. Внаслідок обстрілів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне.

Загинули 3 мирних жителів Авдіївки, 9 поранені. Також від обстрілів загинули не менш як 10 українських військовослужбовців.