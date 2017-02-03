Усі руйнування в Авдіївці ретельно документуються для міжнародного трибуналу - Жебрівський
16:38, 03 лютого 2017Війна
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Усі руйнування та пошкодження в Авдіївці ретельно документуються, щоб потім у міжнародному трибуналі долучити ці матеріали до справи про компенсацію Росією наслідків її "діяльності" в Україні.
Жебрівський наголосив, що "усе згідно із міжнародним законодавством" / Фото УНІАН
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
Він наголосив, що "усе згідно із міжнародним законодавством".
"Рашистські "відпускники" та "трактористи" повинні чітко знати, що за усю ту безтяму, яку вони натворять в Україні, їхні діти і вони самі у старості будуть довго розплачуватися", - зазначив голова ВЦА.
Як повідомляв УНІАН, Авдіївка Донецької області з 29 січня зазнає масованих ударів з боку бойовиків. Внаслідок обстрілів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне.
Загинули 3 мирних жителів Авдіївки, 9 поранені. Також від обстрілів загинули не менш як 10 українських військовослужбовців.
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