Бойовики почали штурм позицій ЗСУ в районі Авдіївської промзони
Російсько-окупаційні війська розпочали штурм позицій Збройних сил України в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.
«Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій у районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат та мінометів 120 мм калібру», - сказано у повідомленні.
Також у штабі зазначили, що, «незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню для відновлення пошкоджених електромереж у населеному пункті Авдіївка, російсько-окупаційні війська грубо порушили режим тиші».
«Зазначене вкотре засвідчило, що противник навмисно зриває ремонтні роботи з метою загострення гуманітарних проблем у місті», - наголосили у штабі АТО.
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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.
30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням. Не працює Донецька фільтрувальна станція.
3 лютого російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі пошкодженої лінії електропередач біля Авдіївки.
Сьогодні зранку групи фахівців знову вийшли ремонтувати пошкоджену ЛЕП поблизу Авдіївки. Вдень російські бойовики обстріляли електриків, які проводили ремонтні роботи з відновлення електропостачання Авдіївки.
Також Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що роботи на Донецькій фільтрувальній станції припинено через обстріли.