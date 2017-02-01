Затриманий в Авдіївці корегувальник вогню бойовиків виявився кримчанином, його везуть у Київ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Затриманому сьогодні співробітниками прокуратури спільно з контррозвідкою СБУ в Авдіївці пособнику терористів, який корегував вогонь противника, повідомили про підозру за ч.3 ст.258-3 ККУ", - написала вона.

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Сарган уточнила, що затриманий - кримчанин Андрій Трет'яков (1973 року народження).

"Наразі затриманого доправляють до Києва для продовження слідчих дій та обрання запобіжного заходу", - додала прес-секретар генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, у прифронтовій Авдіївці затримано агента і корегувальника вогню бойовиків. При цьому у нього висів прапор України на стіні. За словами співробітників контррозвідки, таким чином агенти терористів маскуються.