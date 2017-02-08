РосЗМІ оприлюднили перше відео з місця ліквідації "Гіві"

10:04, 08 лютого 2017
Війна
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Будівлю, в якій нібито знаходився кабінет "Гіві", сильно пошкоджено.

Бойовик Гіві / Сайт бойовиків

Російський пропагандистський канал Life оприлюднив перше відео з місця ліквідації командира "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих з позивним "Гіві".

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На записі видно, що будівлю сильно пошкоджено, імовірно, вибухом. Вибиті вікна, в деяких місцях вилетіли і частини стіни між ними. Повідомляється, що після вибуху почалася пожежа, яка вже ліквідовано. На місці працюють пожежники і місцеве "МНС".

Як повідомлялося, в окупованому Донецьку підірваний кабінет ватажка штурмового "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".  Кабінет "Гіві" нібито був підірваний разом з власником.

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Новина в сюжеті: Ліквідація "Гіві"
Теги: #вибух#Гіві