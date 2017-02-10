Савченко розповіла, за яких умов війна на Донбасі може бути буде вічною

"Мені здається, що треба закінчувати цю війну, бо вона ні до чого не веде. Але це не було зроблено з самого початку, щоб можна було змінити Конституцію так, щоб була президентсько-парламентська республіка. Щоб у президента було більше влади в руках. В продовження можна ввести воєнний стан для того, щоб президент у нас був до кінця особливого періоду. І ця війна може бути вічною", - цитує Савченко 112.ua.

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За її словами, нинішній владі вигідна мажоритарка, тому що так простіше "купити".

"Хтось з політичних сил вважає, що вони популярні і тому могли б обійтися без мажоритарки. Але у нас за 25 років ніколи в житті не було ні коаліції, ні опозиції. У нас є договорняки і просто влада. Вона одне ціле. Тому, який би закон вони не прийняли, вони все одно будуть йти фронтом влади (не народним фронтом, як частина з них себе називає) проти народу. І ось народу треба висунути свій фронт проти влади. До цього треба бути готовим. Я думаю, що законів буде кілька, і кожен буде намагатися викрутити його так, як буде вигідно для нього", - додала нардеп.



