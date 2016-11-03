Спецпредставник Німеччини пояснив, яке значення має "дорожня карта" по Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Києві спеціальний представник Федерального уряду Німеччини з питань головування в ОБСЄ 2016 року та координатор міжсуспільного співробітництва з Росією, Центральною Азією та країнами «Східного партнерства» Ґернот Ерлер.

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Як зазначив Ерлер, 19 жовтня в результаті зустрічі лідерів "нормандської четвірки" було дано відповідь на труднощі, які виникають у зв'язку з необхідністю впровадження усіх 13 пунктів Комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей від лютого 2015 року.

Він сказав, що у цих Мінських угодах записана певна послідовність кроків, "але вона може бути по-різному інтерпретована, тобто існувало різне розуміння щодо послідовності цих кроків".

"Це призводило до дискусії між українськими і російськими учасниками, а також стороною сепаратистів, і це було великою проблемою під час Мінських переговорів", - заявив Ерлер.

У цьому зв'язку він наголосив, що "тепер дано доручення міністрам закордонних справ (країн "нормандської четвірки"), по можливості, до кінця листопада сісти за стіл (переговорів) для того, щоб спробувати досягти консенсусу стосовно цієї розбивки (послідовності кроків): що повинно бути першим, що повинно бути другим, що повинно бути третім і так далі. Яким чином повинна виглядати послідовність кроків".

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Разом з тим Ерлер підкреслив, що "це важке завдання для міністрів закордонних справ".

"У них немає якихось, так би мовити, параметрів, але вони, звичайно, знають текст від лютого минулого року, і можна собі уявити, якими будуть важкі питання", - сказав спецпредставник ФРН.

Він зазначив, що українська позиція відома, і вона стосується "питання відновлення українського суверенітету і контролю над кордоном між Україною і Росією".

"З української точки зору, це абсолютно, так би мовити, нагальна тема, першочергова тема із заявою про те, що доки цього не станеться, ми не можемо робити якихось інших політичних кроків. Але це є пунктом 9 у Мінських домовленостях, і при цьому пов'язано з тим, що це той пункт, який має відбутися після політичних змін, після ухвалення змін до Конституції тощо", - заявив Ерлер.

При цьому він сказав, що "дорожня карта" - це спроба усунути камінь спотикання із Мінським процесом.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також, за словами президента України, Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.