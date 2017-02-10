Дніпровські медики прооперували жителя Авдіївки, поруч з яким розірвався снаряд

14:08, 10 лютого 2017
Війна
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Осколки потрапили чоловікові в голову.

Дніпровські медики прооперували жителя Авдіївки, поруч з яким розірвався снаряд /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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60-річного чоловіка доставили гелікоптером в обласну лікарню Мечникова.

Зараз він у реанімації, але лікарі дають позитивний прогноз.

Житель Авдіївки їхав додому на велосипеді, коли серед білого дня просто поруч з ним розірвався снаряд. Осколки потрапили просто в голову.

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