Українські військові зайняли нові позиції біля стратегічної траси, що веде до Ясинуватої (відео)

08:25, 13 лютого 2017
Війна
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Українські воїни просунулися не тільки в районі Авдіївської промзони та посунули бойовиків.

REUTERS

Вони вже впритул підійшли до стратегічної дороги, що веде в окуповану Ясинувату. Майже таємничим підрозділом, який воює буквально під носом у сепаратистів, є 39-й батальйон, йдеться в сюжеті ТСН.

Розклад дня на нових позиціях героїчних хлопців з Авдіївського лісу дуже насичений. Удень відбиваються від піхоти, а вночі полюють за танком, який завдає страху авдіївцям. Але бійці не переймаються – сюди він не стрілятиме.

Виявляється, за цей рік без зайвої реклами батальйон буквально крок за кроком просувався вперед до стратегічної траси. За нею – колишній ринок "Господарочка" - місце, де бойовики переховують танки, які й досі розстрілюють захисників Авдіївської промзони.

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"Та лінія розмежування, яку ніяк не можуть знайти, на мою думку, розташована на кордоні Росії та України", - говорить заступник командира 39-го батальйону Владислав Трифонов.

На російські казки про повернення захоплених українцями позицій та шалені втрати Збройних сил, тут, в Авдіївці, уже навіть не звертають уваги.

"Ті позиції, які ми в них "віджали", ми їх тримаємо, ми їх укріплюємо. А те, що вони собі розповідають – нехай розказують, що хочуть", - говорить боєць 72-ої бригади "Тимур".

"Ми забирали тих, хто був з пульсом, і всі, хто з пульсом, залишилися живі. Ми не втратили жодного з тих, кого забирали", - каже санітарний інструктор першого батальйону 72-ї бригади Валентина Пушич.

Після тижня запеклих боїв та десятків тонн витрачених боєприпасів на нових позиціях 39-го батальйону – лише один поранений. 

Раніше координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук писав, що бойовики готують операцію для захоплення втрачених позицій під Авдіївкою.

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Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою
Теги: #військові#позиції