ОБСЄ знайшла замаскований танк "ДНР" у Пікузах, бойовики через це почали стріляти

09:32, 14 лютого 2017
Війна
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В ОБСЄ заявляють, що бойовики здійснили попереджувальні постріли, коли місія виявила танк під маскувальною сіткою в селищі Пікузи (колишнє Комінтернове - УНІАН.).

Иллюстрация REUTERS

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"12 лютого, коли спостерігачі зафіксували замаскований танк (невстановленого типу) у підконтрольних "ДНР" Пікузах, вони чули 15–20 пострілів зі стрілецької зброї за 50–100 м від позиції СММ неподалік місця, де стояв танк", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що спостерігачі визначили, що постріли не були спрямовані безпосередньо на них, а мали попереджувальний характер.

Після цього інциденту СММ негайно залишила це місце.

Нагадаємо, на початку лютого неподалік від Горлівки бойовики затримали та обшукували патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Теги: #ДНР#ОБСЄ#танк