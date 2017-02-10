Бойовики "ДНР" понад годину утримували патруль ОБСЄ біля Горлівки
Бойовики "ДНР" більше години не пропускали патруль місії на "нульовому" блокпості біля Горлівки.
Неподалік від Горлівки бойовики затримали та обшукували патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні СММ у Twitter.
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"Патруль СММ ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так званої "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо", - йшлося у першому повідомленні.
Озброєнні члени так зв. "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хв. на блокпостах— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 10, 2017
Згодом в СММ повідомили, що спостерігачів відпустили після обшуку: "Озброєнні члени "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хвилин на блокпостах".