Бойовики "ДНР" понад годину утримували патруль ОБСЄ біля Горлівки

Неподалік від Горлівки бойовики затримали та обшукували патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні СММ у Twitter.

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"Патруль СММ ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так званої "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо", - йшлося у першому повідомленні.

Озброєнні члени так зв. "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хв. на блокпостах — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 10, 2017

Згодом в СММ повідомили, що спостерігачів відпустили після обшуку: "Озброєнні члени "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хвилин на блокпостах".