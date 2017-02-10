Бойовики "ДНР" понад годину утримували патруль ОБСЄ біля Горлівки

21:12, 10 лютого 2017
Війна
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Бойовики "ДНР" більше години не пропускали патруль місії на "нульовому" блокпості біля Горлівки.

Спостерігачів ОБСЄ протимали годину на блокпості / Фото УНІАН

Неподалік від Горлівки бойовики затримали та обшукували патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у повідомленні СММ у Twitter.

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"Патруль СММ ОБСЄ затримують на нульовому блокпості так званої "ДНР" біля Горлівки вже більше години. Неприпустимо", - йшлося у першому повідомленні.

Згодом в СММ повідомили, що спостерігачів відпустили після обшуку: "Озброєнні члени "ДНР" обшукали машини СММ на нульовому блокпості. Патруль відпустили, протримавши 70 хвилин на блокпостах".

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Теги: #ОБСЄ#блокпост#Горлівка