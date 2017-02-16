"Воєнторг" Путіна поспішає на Донбас: Росія у лютому-березні відправить чотири "гумконвої"

"Робота" спланована на весь рік, заявив заступник голови російського відомства Володимир Артамонов, передає РІА Новости.

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За його даними, дві чергові колони вже готові — це 21 і 28 лютого. У Росії стверджують, що основний вміст цих колон — "дитяче харчування і медикаменти", частина вантажів вже перебуває в Ростовській області.

"На березень заплановано два "гуманітарних конвої" – 16-го і 23-го числа", — сказав представник МНС РФ.

Артамонов розповів, що МНС Росії з 2014 року відправило 59 "гуманітарних колон".

Довідка УНІАН. РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.