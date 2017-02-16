"Воєнторг" Путіна поспішає на Донбас: Росія у лютому-березні відправить чотири "гумконвої"
МНС Росії спланувало відправку так званих гумконвоїв на Донбас на весь 2017 рік.
"Робота" спланована на весь рік, заявив заступник голови російського відомства Володимир Артамонов, передає РІА Новости.
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За його даними, дві чергові колони вже готові — це 21 і 28 лютого. У Росії стверджують, що основний вміст цих колон — "дитяче харчування і медикаменти", частина вантажів вже перебуває в Ростовській області.
"На березень заплановано два "гуманітарних конвої" – 16-го і 23-го числа", — сказав представник МНС РФ.
Артамонов розповів, що МНС Росії з 2014 року відправило 59 "гуманітарних колон".
Довідка УНІАН. РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.