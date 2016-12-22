На Донбас вирушив 59-й путінський "гумконвой"

Як повідомляється на сайті МНС Росії, колона, у складі якої понад 40 автомобілів, висунулася у бік російського кордону. За даними відомства, автомобілі везуть понад 400 тонн гуманітарних вантажів, основна маса вантажу - це продукти харчування, медикаменти, новорічні подарунки та предмети першої необхідності.

«Перед прибуттям на державний кордон колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв Курган» для проходження необхідних митних процедур відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів», - йдеться в повідомленні.

У МНС РФ також зазначили, що до складу колони входять медики і технічний персонал, «готові за необхідності надати в дорозі своєчасну допомогу водіям та співробітникам, які супроводжують вантаж».

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*** РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що у цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси і протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».