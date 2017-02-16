Хуг заявив про перешкоджання роботі місії ОБСЄ переважно з боку бойовиків

18:51, 16 лютого 2017
Війна
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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє про перешкоджання діяльності спостерігачів переважно з боку бойовиків.

Хуг розповів про перешкоджання роботі місії ОБСЄ / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Сторони пообіцяли у кожному з відповідних документів, під якими поставили свої підписи, що мають надати СММ ОБСЄ безпечний та безперешкодний доступ, чого вони не зробили», - зауважив Хуг.

Він навів приклад, що в неділю у населеному пункті Пікузи, що контролюється так званою «ДНР», зафіксувавши прихований під камуфляжну сітку танк, спостерігачі місії були змушені залишити цей район після попереджувальних пострілів. «Щось подібне сталося вчора в Донецьку, наші спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова, озброєні члени так званої «ДНР» не допустили їх до цієї вулиці», - сказав Хуг.

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«Такого роду випадків обмеження нашої свободи пересування було 27 за минулий тиждень, з яких 24 сталися у непідконтрольних урядові районах»,- додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі і Спільний центр з контролю та координації домовились посилити взаємодію у випадках перешкоджання роботі спостерігачів на Донбасі.

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Теги: #Донбас#бойовики#ОБСЄ