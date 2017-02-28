У СБУ розповіли, яку мету поїздки вказав Рубан у заявці на перетин лінії розмежування

Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що Координаційний центр при штабі АТО призупинив дію дозволу на перетин лінії зіткнення Рубану до з’ясування усіх обставин. Рішення було ухвалене відповідно до п. 4 ст. 7.9 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

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«Під час вчорашнього спілкування зі співробітниками СБУ Рубан послався на статтю 63 Конституції України і не надав жодних пояснень, чому порушив порядок перетину лінії розмежування», - написала речниця.

Водночас вона зауважила, що «в пресі він обґрунтував мету поїздки переговорами про звільнення заручників, хоча у заявці на перетин була вказана зовсім інша причина - догляд за квартирою тещі».

«Служба безпеки України вітає будь-яку допомогу у питанні звільнення наших співвітчизників, проте закликає припинити політичні спекуляції та самопіар на цій темі», - наголосила Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що народний депутат Савченко та Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу поїздки в Донецьк.

27 лютого Рубан заявив, що СБУ скасувала йому перепустку на в'їзд на тимчасово окуповані території Донецької області.