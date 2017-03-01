Генерал СБУ пояснив, чому бойовики "націоналізують" українські підприємства в ОРДЛО

"Тому що всі вони отримували з цих підприємств як би офіційні "податки" і відкати-хабарі. Зараз бойовики віджимають підприємства Ахметова, тому це не може призвести до якихось повномасштабних бойових дій", — цитує генерал-майора Обозреватель.

Він також зазначив, що в цьому процесі присутні відносини лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука і Росії.

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"Ми розуміємо, чиї ще там відносини. Там присутні відносини Росія-Медведчук-Україна. Росіяни хочуть Медведчука легалізувати, ввести його в парламент, зробити керівником певної групи. Їм показали від воріт поворот, тоді і починаються інші моменти",— додав Вовк.

Як повідомляв УНІАН, "ДНР" і "ЛНР" з 1 березня вводять так зване зовнішнє управління на всіх працюючих на тимчасово окупованих територіях Донбасу українських підприємствах.