Бойовики гатять з артилерії: один військовий загинув, дев'ятеро поранені – штаб АТО
Великокаліберну артилерію проросійські бойовики застосували на Маріупольському та Луганському напрямку.
Минулої доби на Донбасі зафіксовано 118 обстрілів. Один наш військовий загинув, дев’ятеро поранені. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
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За даними штабу, на Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів – Невельське, Луганське, Новоселівку Другу, Зайцеве, Новгородське, Піски, Кам’янку. По Луганському вогонь вели БМП окупантів, а також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстріляли Троїцьке.
"На Маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122-міліметрова артилерія вела вогонь по Широкиному та Водяному, а міномети – по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю, та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне, та Широкине. По Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії, а також танків обстріляли Троїцьке, а зі 122 міліметрової – Кримське.
"Зі 120 та 82-міліметровх мінометів – Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. Новоолександрівку, Новозванівку, Малинове, Станицю Луганську та Катеринівку – з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП", - підсумували у штабі.