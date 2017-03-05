Бойовики гатять з артилерії: за добу десятеро військових поранені, ще один загинув - штаб

Минулої доби на Донбасі десятеро наших військових поранено, двоє травмовано, один загинув. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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За даними штабу, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Богданівку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне. Зі стрілецької зброї та гранатометів – Гнутове, Водяне, та Широкине. Талаківку, Новотроїцьке, Мар’їнку, Водяне і Лебединське обстрілювали снайпери. По Водяному та Широкиному вели вогонь БМП.

"На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії – Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 міліметри та мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке та Новозванівку. ПТРК неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Кримського. Гранатомети, великокаліберні кулемети та снайпери – по Станиці Луганській ( в районі ділянки розведення). По Валуйському також вогонь вів снайпер", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку танк та міномети різних калібрів неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутовку, Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Зайцеве, Кам’янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве і Троїцьке. Снайпер вів вогонь по Зайцевому та Опитному.

У штабі підсумували, що загалом за добу було зафіксовано 110 обстрілів.