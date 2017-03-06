На Донбасі ліквідовано ще одного польового командира бойовиків "ЛНР"
15:17, 06 березня 2017Війна
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У зоні АТО знищений один з польових командирів терористів, російський найманець "Пластун".
"Пластуна" ліквідовано / chervonec-001.livejournal.com
Про це на своїй сторінці в Twitter написав заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.
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Бойовик керував підрозділом (взводом, потім ротою) в угрупованні "ЛНР", був досить відомим "персонажем" російських пропагандистів. У 2014 році він був поранений під Хрящуватим Луганської області.
Його знищення підтвердили й самі терористи в соціальних мережах.
Ще один приєднався до "режиму тиші".... https://t.co/xs8H3yEdPe— Георгій Лою (@tuka_george) March 6, 2017
Раніше ЗМІ повідомляли, що ще одного "польового командира" ліквідовано "ЛНР". Йдеться про заступника командира так званої народної міліції "республіки" Віталія Кисельова "Комуніста".
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