У "ЛНР" ліквідували одного з польових командирів бойовиків

Кисельова і ще низку осіб в "керівництві "ЛНР" так звана місцева прокуратура наприкінці вересня звинуватила у спробі "держперевороту", передає Газета.ru.

"Насправді "Комуніст" був убитий одразу після першого допиту. Коли з ним розмовляли, то, скажімо так, перестаралися. І тому він помер. Кисельова намагалися врятувати, але не змогли", — розповіло виданню джерело в "силових структурах "ЛНР".

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Між тим так зване місцеве наглядове відомство у кінці січня розповсюдило повідомлення, що колишньому заступнику командира "корпусу народної міліції "ЛНР" висунуто обвинувачення в остаточній редакції. Він підозрюється в пособництві замаху на дії, спрямовані на насильницьке захоплення "влади". У "відомстві наголосили, що "наразі обвинувачений Кисельов, враховуючи його письмову заяву, перебуває в місці, що гарантує безпеку його життю і здоров'ю". Самого "польового командира" більше не показували публіці.

"Кисельова немає в живих, саме з цієї причини на відео від 26 вересня його брат нічого не говорить, оскільки його голос сильно відрізняється від голосу "Комуніста", — пояснило ситуацію джерело в "уряді "ЛНР", коли на відео замість ліквідованого ватажка з'являвся його брат.

Нагадаємо, в серпні 2016 року ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький був поранений. Поруч із його автомобілем пролунав потужний вибух. 20 вересня він розповів про розкриття змови, яка готувалася проти "ЛНР". У зв'язку з цим був затриманий Віталій Кисельов. Як повідомили після цього ЗМІ, він дав свідчення на інших учасників змови проти Плотницького: зокрема, він розповів про те, що причетність до "перевороту" мали екс-спікер "народної ради "ЛНР" Олексій Карякін і колишній "голова ради міністрів "ЛНР" Геннадій Ципкалов.