На Донбасі минулого тижня кількість порушень режиму "тиші" зросла на 230% - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

"Кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, збільшилася більш ніж удвічі, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Насправді, це був третій за рівнем інтенсивності насильства тиждень з початку минулого року, згідно з нашими спостереженнями", - сказав Хуг.

Читайте такожБойовики під ранок вели вогонь по тилових районах – штаб

За його словами, цей підвищений рівень насильства був особливо відчутний з огляду на кількість зафіксованих випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння - танків, мінометів та артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

"Якщо порівнювати з позаминулим тижнем, кількість зафіксованих випадків застосування забороненого озброєння минулого тижня зросла на 230%", - зазначив представник СММ ОБСЄ.

Він додав, що особливе занепокоєння викликає той факт, що цей показник включає не менш як 400 зафіксованих випадів застосування РСЗВ.

Як повідомлялося, на окупованому Донбасі також зростає кількість злочинів, скоєних окупантами проти цивільного населення.