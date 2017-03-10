На окупованому Донбасі зростає кількість злочинів, скоєних окупантами проти цивільного населення – розвідка

«Зниження морально-психологічного стану особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ призводить до зростання кількості злочинів та правопорушень, скоєних військовослужбовцями проти цивільного населення», - йдеться у повідомленні ГУР у Facebook.

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За даними розвідки, у зв’язку з цим до 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК прибула комісія на чолі з високопоставленою посадовою особою Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ для розслідування причин і обставин збільшення кількості випадків мародерства та інших правопорушень, скоєних у цьому році військовослужбовцями бригади.

«Командуванням бригади віддано наказ приховати заборонене озброєння та здійснити провокаційні обстріли позицій сил АТО для виклику вогню у відповідь й зриву перевірки передових позицій», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважують, що на лікуванні під вартою перебувають понад 35 російських військовослужбовців, які скоїли правопорушення на Донбасі і були поранені або покалічені під час затримання. «На теперішній час у спеціально обладнаних приміщеннях при військово-медичних закладах з’єднань і частин 1 та 2 АК перебувають на лікуванні під вартою більше 35 російських військовослужбовців, які скоїли правопорушення і були поранені або покалічені у ході затримання та конвоювання до комендатур», - йдеться у повідомленні.