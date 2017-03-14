Сили АТО проводять спецоперацію з контрдиверсійної боротьби на Донбасі – штаб

Сили Антитерористичної операції, реагуючи на активізацію диверсійно-розвідувальних груп та снайперів бойовиків, проводять спеціальну операцію з контрдиверсійної боротьби на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці прес-центр штабу АТО у Facebook, протягом останнього тижня спостерігається значна активізація діяльності ДРГ та снайперів противника в зоні проведення АТО.

«Так, 10 березня, здійснила спробу переходу через лінію розмежування ДРГ противника в районі села Жолобок Луганської області. Під час перетину лінії зіткнення на міні підірвалися два бойовики, ще шість бойовиків було знищено вогнем підрозділу Збройних сил», - йдеться в повідомленні

Читайте такожСитуація у зоні АТО погіршилась: бойовики збільшили кількість обстрілів, серед військових є загиблі та поранені

Також, за даними штабу, 11 березня в районі села Березове Мар’їнського району чергова ДРГ противника намагалася пройти лінію розмежування, проте була викрита військовослужбовцями ЗСУ та, понісши втрати, вимушена відійти. Цього разу загинули два українських бійців.

Крім того, сказано у повідомленні, 8 березня в районі Авдіївської промзони було знищено снайпера з позивним “Марат” з ДРГ “Тихого”. Отримано інформацію про прибуття в район населеного пункту Мар`їнка групи під керівництвом снайпера з позивним “Скрипач”.

У штабі зауважили, що всього за минулий тиждень зафіксованощонайменше 24 випадки снайперських обстрілів позицій ЗСУ.

«Невідкладно реагуючи на активізацію ДРГ та снайперів противника, наразі проводиться спеціальна операція з контрдиверсійної боротьби, яка вже має певний результат, однак остаточні підсумки ще підводити рано», - йдеться у повідомленні.