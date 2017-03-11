Бойовики сьогодні 39 разів обстрілювали позиції сил АТО - штаб

Бойовики сьогодні 39 разів обстрілювали позиції сил АТО.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 та 120 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Авдіївку та шахту Бутівку. Окрім того, по Авдіївці бив танк. З 82 міліметрових мінометів ворог намагався поцілити по позиціях поруч Луганського.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерійських установок вівся обстріл позицій поблизу Миколаївки. Танк, 120 мм міномети та БМП вели вогонь по позиціях неподалік Мар’їнки, а з мінометів різних калібрів – поруч Славного. Противник з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв укріплення в районі Гнутового, Павлополя, Широкиного, Водяного.

«На Луганському напрямку з мінометів ворог бив по силам антитерористичної операції поруч Богуславського, Новоолександрівки, Катеринівки, Попасної та Кримського», - додали в прес-центрі.