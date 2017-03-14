Залишився без ніг: у Дніпрі лікарі 11 днів борються за життя українського військового

11-ту добу лікарі ведуть боротьбу за життя 19-річного військового Влада, написала на своїй сторінці у Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

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За її словами, Влад отримав поранення біля Авдіївки, залишився без обох ніг. Наразі він непритомний.

Раніше штаб АТО повідомляв, що сили Антитерористичної операції, реагуючи на активізацію диверсійно-розвідувальних груп та снайперів бойовиків, проводять спеціальну операцію з контрдиверсійної боротьби на Донбасі.