"Не стане Абхазією чи Осетією": Безсмертний розповів про подальшу долю Донбасу

Рішення про блокування частини території Донецької та Луганської областей було прийнято у продовження тих дій, які раніше ініціювали різні політичні сили й українська громадськість.

Про це заявив екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої координаційної групи в Мінську Роман Безсмертний, передає InfoResist.

Що стосується подальшої долі регіону, він зазначив, що неконтрольовані сьогодні райони Донбасу економічно тісно пов'язані з Україною, тут ситуація дещо відрізняється від ситуації в Криму, Абхазії та Осетії.

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"Україна формально юридично не контролювала ці території. Яку б ви складову не взяли, ви б побачили, що ці території пуповиною з'єднані з Україною. У них є два шляхи. Перший — вони реінтегуються на цивілізованих умовах, другий — перетворюються на наслідки депопуляції, деіндустріалізації, в дике поле. Їх не може чекати доля Абхазії чи Осетії з тієї причини, що вони не можуть існувати без цього переліку базових речей, які просто пов'язані з існуванням людини без України. Це вода, електроенергія, транспорт, інфраструктура — куди ви не подивитеся, скрізь це пов'язано. І не паралельте це з Кримом, тому що Крим існує на ідеї повернення додому, інформації, яку вбили в голову — "я буду терпіти, але повернуся додому", — зазначив він.

Безсмертний вважає, що "повернення додому для Донбасу і аж Краснодарського краю — це повернення в Україну".

"Сьогодні Росія паразитує на інформаційному управлінні цими процесами, вперше вона вдарилася лобом об стіну. Вони не працюють щодо цієї території (Донбасу), люди з Донецька і зараз їздять з українськими номерами, на яких синьо-жовтий прапор. Ви розумієте, що це таке?" — сказав дипломат.