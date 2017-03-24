День у зоні АТО: 48 ворожих обстрілів, двоє українських бійців загинули, поранено мирного жителя

З початку доби бойовики 48 разів відкривали вогонь, загинули двоє українських захисників, поранено мирного жителя Авдіївки.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, по позиціям поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Також на цьому напрямку зафіксовано використання противником артилерії калібру 152 мм.

"Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська використовували поруч Авдіївки та Майорського, згодом долучивши до обстрілів міномети калібру 120 мм. А по позиціях поблизу шахти Бутівка українських захисників обстрілював танк. По українським позиціям поблизу Троїцького ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів", - інформує штаб.

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На Маріупольському напрямку, йдеться у повідомленні, позиції українських захисників поблизу Широкиного та Водяного окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Поблизу Водяного морських піхотинців обстрілював снайпер.

На Луганському напрямку по позиціям сил АТО неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів.

Як відомо, вчора за добу бойовики 84 рази обстріляли позиції ЗСУ.