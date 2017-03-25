Окупанти не припиняють обстрілювати опорні пункти ЗСУ з важкого озброєння – штаб АТО

Російсько-окупаційні війська сьогодні фактично не припиняють обстріли опорних пунктів Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, в порушення Мінських домовленостей противник застосовує важке озброєння - 82 мм та 120 мм міномети, 122 мм артилерію.

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За оперативною інформацією, напруженою обстановка залишається у районі населеного пункту Водяне, де протягом дня зафіксовано застосування противником артилерії калібром 122 міліметри – 20 пострілів, мінометів калібру 82 мм – 4 міни.

Водночас у районах населених пунктів Павлопіль, Авдіївка та Новгородське зафіксовано обстріли позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.

За попередніми даними, поранених і загиблих немає. Інформація про наслідки обстрілів встановлюється.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 березня, з початку доби бойовики 48 разів відкривали вогонь, загинули двоє українських захисників, поранено мирного жителя Авдіївки.