Бойовики в бою з українськими військовими під Жолобком зазнали серйозних втрат – ІС

В "армії" "ЛНР" чергові втрати – 2 вбитих і 5 поранених в районі Жолобка та висоти 195.3.

Як стало відомо групі "Інформаційний спротив", дві групи бойовиків спробували зобразити рейд до передових позицій ЗСУ з метою раптового обстрілу.

«Були помічені, і в результаті зіткнення, що зав'язалося, отримали серйозну відсіч - спочатку стрілецькою зброєю, а потім при відході потрапили під українські 82-мм міномети. Терористи відступили зі значними втратами», – повідомили в «ІС».

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу дев'ять наших захисників отримали поранення, четверо – бойові травми. Двоє військовослужбовців Збройних сил загинули.

У штабі розповіли, що військові загинули поблизу Авдіївки в результаті обстрілу позицій з окремих механізованих бригад з танку, мінометів калібру 120 мм і 82 мм.