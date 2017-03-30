Поблизу Авдіївки загинули двоє військових і дев'ять отримали поранення – штаб
У вечірній час значно зросла інтенсивність обстрілів по всій лінії розмежування.
Інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України по всій лінії розмежування на Донбасі значно зросла, поблизу Авдіївки загинули двоє військовослужбовців.
Про це у Facebook повідомляє прес-центру штабу АТО.
«Внаслідок обстрілу позицій однієї з окремих механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Авдіївка, загинули два військовослужбовці. Обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з важкого забороненого озброєння: танку, мінометів калібру 120 мм та 82 мм», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожПорошенко дав доручення керівництву армії щодо припинення вогню на Донбасі з 1 квітня
Разом з тим у штабі зазначили, що ситуація в районі проведення АТО залишається складною.
«У вечірній час значно зросла інтенсивність обстрілів по всій лінії розмежування. Внаслідок боїв 9 військовослужбовців отримали поранення, ще двоє – бойові травми. Відкриваючи вогонь у відповідь, наші захисники давали гідну відсіч ворогу. Втрати російсько-окупаційних військ з’ясовуються», - додали у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, станом на 18.00 сьогодні в зоні проведення АТО було зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків, троє українських захисників зазнали поранень, ще один отримав бойову травму.