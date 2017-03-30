Поблизу Авдіївки загинули двоє військових і дев'ять отримали поранення – штаб

Інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України по всій лінії розмежування на Донбасі значно зросла, поблизу Авдіївки загинули двоє військовослужбовців.

Про це у Facebook повідомляє прес-центру штабу АТО.

«Внаслідок обстрілу позицій однієї з окремих механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Авдіївка, загинули два військовослужбовці. Обстріл наших позицій на даному напрямку вівся з важкого забороненого озброєння: танку, мінометів калібру 120 мм та 82 мм», - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим у штабі зазначили, що ситуація в районі проведення АТО залишається складною.

«У вечірній час значно зросла інтенсивність обстрілів по всій лінії розмежування. Внаслідок боїв 9 військовослужбовців отримали поранення, ще двоє – бойові травми. Відкриваючи вогонь у відповідь, наші захисники давали гідну відсіч ворогу. Втрати російсько-окупаційних військ з’ясовуються», - додали у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18.00 сьогодні в зоні проведення АТО було зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків, троє українських захисників зазнали поранень, ще один отримав бойову травму.