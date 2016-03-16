В Авдіївці снайпер застрелив українського військового
16:05, 16 березня 2016Війна
1897 0
В Авдіївці Донецької області снайпер бойовиків застрелив бійця 16-го окремого мотопіхотного батальйону.
Снайпер бойовиків застрелив бійця АТО / Фото УНІАН
Про це розповів його товариш зі служби, уточнивши, що військовий був водієм, передає LB.ua.
Убитий був родом з Полтавської області. Військовий отримав важке поранення, але не вижив.
Читайте такожПід час боїв на Авдіївському напрямку поранено 19 російських військових – розвідка
Вночі у цьому ж батальйоні був один поранений.
Нагадаємо, з початку березня найгарячішою і найбільш небезпечною точкою на Донецькому напрямку залишається Авдіївка.
Як повідомляв УНІАН, раніше ЗС Росії зазнали значних втрат при спробі встановити контроль над промзоною в Авдіївці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter