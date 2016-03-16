В Авдіївці снайпер застрелив українського військового

Про це розповів його товариш зі служби, уточнивши, що військовий був водієм, передає LB.ua.

Убитий був родом з Полтавської області. Військовий отримав важке поранення, але не вижив.

Читайте такожПід час боїв на Авдіївському напрямку поранено 19 російських військових – розвідка

Вночі у цьому ж батальйоні був один поранений.

Нагадаємо, з початку березня найгарячішою і найбільш небезпечною точкою на Донецькому напрямку залишається Авдіївка.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗС Росії зазнали значних втрат при спробі встановити контроль над промзоною в Авдіївці.