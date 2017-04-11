Волонтери перехопили радіоефір секретного вертольота радіоелектронної боротьби ВКС РФ у небі над Кримом (аудіо)

Українські волонтери перехопили радіоефір новітнього прототипу вертольота радіоелектронної боротьби ВКЗ Росії Мі-8МТПР-1 в небі над Кримом, передає InformNapalm.

Завдяки прослуховуванню ефіру українським волонтерам стали відомі місця базування, позивні, частоти, відпрацьовані маршрути та результати навчальних застосувань засобів радіоелектронної боротьби Росії.

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"Волонтери групи "Армія SOS" передали міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm ексклюзивні докази перебування на території окупованого Криму новітніх прототипів вертольотів радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1", - йдеться у повідомленні.

Їхню наявність було виявлено та підтверджено під час чергового сеансу блокування бортовими комплексами РЕП-авіаційного діапазону частот у березні 2017 року. Досі не вдавалося зафіксувати їхнє використання на території Криму. Представлене радіоперехоплення ефіру було зроблене волонтером "Армії SOS" за допомогою пристрою HackRF One.

Зазначається, що новітні російські прототипи вертольотів Мі-8МТПР-1 призначені для прикриття груп фронтових бомбардувальників і/або армійської авіації від засобів протиповітряної оборони (ППО).

"Вертольоти цього типу можуть бути використані РФ з кримського плацдарму у разі подальшої ескалації та втілення планів нападу на територію України з підтримкою авіації", - підсумували в InformNapalm.