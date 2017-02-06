Джемілєв розповів про мілітаризацію Криму

Про це розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Мілітаризація там дійсно до межі. По-перше, вони там щойно зайшли, почали реставрувати ядерне сховище, яке нами було ліквідовано, закрито, після того, як ми відмовилися від ядерної зброї у 1994 році", - зазначив він.

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Також служби Меджлісу повідомляють, що там вже є 6 ядерних боєголовок.

Крім того, Джемілєв нагадав відповідь Лаврова щодо інформації про ядерні боєголовки в анексованому Криму: глава МЗС Росії сказав, що "це наша територія, що ми хочемо, і розміщуємо".

"Він не заперечував і не стверджував. Це, мовляв, не ваша справа, що ми там розміщуємо. Хоча це порушує ті угоди, які при ядерному роззброєнні були укладені. Я думаю, що в цьому питанні НАТО повинно було виявити твердість", - підсумував лідер кримськотатарського народу.

Раніше Джемілєв заявив у Європейському парламенті, що окупанти завезли в Крим ядерну зброю, а кримськотатарський народ вичавлюють з півострова.