Українська сторона в СЦКК спростувала байку бойовиків про хімічну зброю ЗСУ

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації з дотримання режиму припинення вогню спростувала твердження контрольованих Росією бойовиків про хімічну зброю Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що надалі в інформаційному просторі засобів масової інформації ОРДЛО заявляються фейкові інформаційні повідомлення із заявами лідерів НЗФ ОРДЛО з метою дискредитації керівництва України у порушенні міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що 17 квітня на сайті «Луганский информационный центр» було опубліковано матеріал із заявою представника «Народної міліції ОРЛО», полковника Андрія Морочко під назвою «ВСУ хранят на складах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества».

Читайте такожУ Гройсмана назвали фейком лист Tesla з відмовою інвестувати в Україну (фото)

"Інформація, яка викладена в даному інформаційному матеріалі, не відповідає дійсності, оскільки керівництво держави 13 січня 1993 року підписало Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", - заявляє українська сторона в СЦКК.

Цей міжнародний договір в рамках ООН в галузі контролю озброєнь має на меті повну заборону виробництва і використання хімічної зброї з огляду на її шкідливість для довкілля і здоров'я людини, а також визначає зобов'язання держав-учасниць у цій сфері.

"Україна, на відміну від Російської Федерації та її помічників у особі керівництва НЗФ ОРДЛО, ці зобов’язання виконала повністю, як і зобов’язання відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення, яка спрямована на припинення використання протипіхотних мін, як одного із засобів збройної боротьби", - йдеться у повідомленні.