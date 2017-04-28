Українські прикордонники отримали від США техніку на $21 мільйон (відео)

Державна прикордонна служба отримала від США засоби військового радіозв'язку на 21 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте вручення прикордонникам сучасних засобів військового радіозв'язку від Міністерства оборони США відбулось за участі президента України Петра Порошенка на території Головного центру зв'язку, автоматизації та захисту інформації Держприкордонслужби.

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"Радий можливості вручити прикордонникам сучасну, високоефективну техніку, яку ми отримали від наших американських партнерів. Це засоби військового радіозв’язку різних типів виробництва компанії HARRIS вартістю понад 21 млн доларів США… Понад півмільярда гривень як на наші гроші", - заявив президент.

"Ця техніка посилить ефективність охорони й оборони державного кордону. Вона дозволить організувати захищений телефонний радіозв'язок між підрозділами Прикордонної служби та покращити взаємодію із підрозділами Збройних сил і Національної гвардії. Вона дасть змогу ефективніше протистояти засобам радіоелектронної боротьби противника", - сказав Порошенко.